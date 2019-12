Clorindense detenido en huelga en Santa Fe, pide justicia.

El joven de identificó como Mauri Nuñez y envió una nota a Crónicas de Clorinda, denunciando trato inhumano en la cárcel de Coronda, donde no tienen agua potable, medicamentos y hacinamiento.

Núñez dice en su nota “yo soy de Clorinda Formosa hace 2 años y 4 meses que estoy privado de mi libertad y todavía sigo procesado no tengo ninguna respuesta acá.

Ademas afirma que “no vienen los de derechos humanos estamos viviendo un infierno no gozamos ningún beneficio estamos en la cárcel de Coronda Santa Fe una cárcel provincial y somos 240 personas de causas federales.

“La forma de vida es inhumana no teneño agua dulce no tenemos atención medica ningún recurso, queremos que esto lo sepa la argentina que acá en Santa Fe no se cumple la ley el tribunal oral federal , dice en su nota enviada a Crónicas de Clorinda



Por ultimo Nuñez afirma que “No nos da ninguna respuesta hace unas semanas que estamos de huelga y no bajo ningún juez ni el secretario queremos que usted publique y que la gente vea la injusticia que hay acá nosotros cumplimos con la ley, la estamos pagando pero el tribunal no está cumpliendo con nuestro derecho